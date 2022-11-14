Что ждать от саммита G20 на Бали

В СМИ появляются прогнозы

В Индонезии идут последние приготовления к саммиту "Большой двадцатки". Он откроется во вторник и продлится два дня. Накануне на острове Бали стартовал бизнес-форум стран-участниц.

G20 - глобальная площадка для обсуждения международной повестки в сфере финансов, экономики и политики. Мировая пресса гадает, чего ждать от саммита. Две главные темы - ситуация на Украине и отношения с Китаем. Как отмечает пекинское издание Global Times, США не устраивает несогласие некоторых государств с позицией Запада. Этот раскол Вашингтон постарается устранить, превратив диалоговую площадку в место конфронтации.

Брюссель и Лондон, пишет британская Telegraph, попробуют изолировать представителей Москвы и бойкотировать их выступления. Хозяйка саммита, напротив, призывает Запад проявить гибкость и смягчить риторику в адрес России. Только в этом случае возможно принятие итоговой резолюции.

Напомним, нашу делегацию в Индонезии возглавляет Сергей Лавров. Он уже прибыл на Бали.

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