МВД Турции пообещало жесткий ответ организаторам взрыва в Стамбуле

Вся последняя информация о теракте

В Турции задержали предполагаемую исполнительницу теракта в Стамбуле, в результате которого погибли 6 человек, более 80 пострадали. Официально личность не разглашают, однако СМИ сообщили, что женщина может быть связана с Рабочей партией Курдистана. Анкара считает эту организацию террористической. А США, напротив, активно сотрудничают с курдами. В МВД Турции заявили, что теракт стал следствием поддержки преступников со стороны отдельных государств.

Всю ночь медики стамбульских госпиталей оказывали помощь раненым во время теракта на улице Истикляль. К утру 50 из 80 пострадавших уже были выписаны. Для скорейшего расследования случившегося в Стамбул еще вечером прибыли практически все высшие руководители Турции, включая вице-президента.

Всего задержаны более 20 человек, которые могут быть причастны к теракту в Стамбуле, среди них и предполагаемая исполнительница. Сейчас ее допрашивают. Как сообщили в МВД Турции, у следствия есть улики, свидетельствующие, что следы ведут в Сирию, где базируются группировки, признанные Анкарой террористическими.

"След у нас есть. Есть подозрение, приказ о проведении теракта пришел из сирийского Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна. Сейчас все это выясняется", - заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Кобани и Африн - города на севере Сирии, где действуют активисты Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны сирийских курдов". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила теракт и заявила, что Вашингтон "плечом к плечу с нашим союзником по НАТО в борьбе с терроризмом".

Но в Анкаре соболезнования фактически отвергли, заявив, что это выглядит так, словно убийца первым прибыл на место происшествия. И такая реакция не случайна. Именно Соединенные Штаты поддерживают курдские силы в Сирии, тогда как Турция давно ведет с ними борьбу. Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны сирийских курдов" - в этой стране организации запрещенные. А их членов Анкара считает столь опасными, что отгородилась от районов Сирии, где они находятся многокилометровой бетонной стеной, которая, впрочем, как выясняется, не помогает.

Взрыв на главной туристической улице Стамбула прогремел накануне около 16 часов. В это время здесь, впрочем, как и всегда, очень многолюдно. Местные жители и туристы приходят на Истикляль, чтобы посетить рестораны и магазины. Рядом Бухта Золотой рог, площадь Таксим и несколько иностранных диппредставительств, в том числе российское консульство, где сообщили, что россиян среди пострадавших во время теракта нет. Но многие стали свидетелями произошедшего.

С террористической атакой такого масштаба Турция не сталкивалась с 2017 года. Тогда в Стамбуле и других городах прогремела целая серия взрывов, погибли десятки человек. Сегодня улица Истикляль уже снова открыта для пешеходов, но ситуацию контролируют усиленные наряду полиции. В турецком МВД заявили, что организаторы и исполнители взрыва в Стамбуле получат жесткий ответ.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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