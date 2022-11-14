В Китае неуправляемая Tesla сбила пять человек

Возможная причина - сбой в системе машины

В Китае камеры дорожного наблюдения запечатлели драматические события, которые развернулись на улицах города Чаочжоу на юге страны.

Электрокар "Тесла" (Tesla) сворачивает на обочину, пытаясь припарковаться, но затем машина резко срывается с места и, набирая максимальную скорость, несется по дороге. Водитель несколько раз пытался остановить автомобиль, но безуспешно.

Безумный заезд закончился страшной аварией, в результате которой два человека погибли, трое пострадали. Как выяснилось, у машины произошел некий сбой в системе. Какой именно, сейчас выясняют правоохранители. К расследованию инцидента подключилась компания "Тесла".

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