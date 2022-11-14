Синоптики предупредили об аномальных морозах

В столичном регионе ожидаются снегопады и метели

Сильное похолодание - сразу в нескольких регионах страны. Резкое понижение температуры - в Сибири и на Урале, сообщает "ТВ Центр".

Аномальные морозы в ближайшее время ожидаются в Челябинской и Свердловской областях, а также в Ханты-Мансийском округе и на Ямале. Наиболее холодная погода будет в отдельных районах Красноярского края, где температура понизится до минус 45.

Непогода накрыла юг Сахалина. Ночью на острове бушевала метель. На дорогах - гололёд, образовались заторы и много аварий. В центральной же России столбики термометров в среднем опустятся на 5-6 градусов. А в столичном регионе обещают снегопады и метели. В Москве к среде похолодает до минус пяти.

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