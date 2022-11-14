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В Приморье завершают уборку сои

12:00
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Большая часть пойдет на экспорт

Зерновую культуру уже собрали в Приморье с площади свыше 250 тысяч гектаров. Первый за 30 лет урожай - у аграриев Шкотовского района края. В следующем году они планируют наращивать производство.

Этот урожай сои первый в Шкотовском районе за последние 30 лет. Поля здесь не возделывали с 90-х годов. Возродить сельское хозяйство решили приморские предприниматели. Залежные земли готовили к посеву два года.

"Мы не знали, как поведет соя. Здесь близость бухты Суходол и даже специалисты не давали прогнозов никаких. Это было довольно рискованно, но получилось удачно", - рассказал директор предприятия Андрей Петров.

На землях, где много лет была лишь трава и деревья, пришлось полностью восстанавливать инфраструктуру. Делать водоотведение, межполевые дороги, раскорчевывать поля. Соя довольно неприхотливая культура. Поэтому и начать решили с нее. В первый год посеяли сразу четыре сорта. Два приморских и два из Амурской области.

К работе в полях с нуля готовили и работников. Трактористы, комбайнёры, механизаторы - все местные жители. К сельскому хозяйству никто из них не имел до этого отношения.  Сейчас, после обучения, работают на уровне профессионалов.

Комбайны убирают последние рядки. Этот сезон для сельзхозпроизводителей по всему краю выдался экстремальным. Скачки цен на рынке, да и погода преподнесла сюрпризы. Из-за тайфунов только в Шкотовском районе смыло 100 гектаров. Тем не менее, первый урожай здесь вышел даже на среднекраевые показатели. С одного гектара собрали около двух тонн.

Сейчас сою еще предстоит просушить, очистить от различного мусора, шелухи. И только потом отправить потребителю. Большая часть пойдет на экспорт. После уборки урожая работа в полях не заканчивается. Здесь сразу готовятся к следующей посевной. В следующем году сельхозпроизводители планируют ввести в оборот еще тысячу гектар земли.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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