Минфин США объявил о новых санкциях против российского ВПК

Под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц

Вашингтон вводит новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса. Как заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, ограничения коснутся "транснациональной сети" частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий для России.

"Это лишь часть наших масштабных усилий по уменьшению военных возможностей России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", — подчеркнула Йеллен.

По данным министра, ограничения введут против 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. Конкретные имена или названия организаций Йеллен не назвала, передает Reuters.

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