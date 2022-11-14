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Минфин США объявил о новых санкциях против российского ВПК

09:41
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Под ограничения попадут 14 физических и 28 юридических лиц

Вашингтон вводит новые ограничения против российского военно-промышленного комплекса. Как заявила глава министерства финансов США Джанет Йеллен, ограничения коснутся "транснациональной сети" частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий для России.

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"Это лишь часть наших масштабных усилий по уменьшению военных возможностей России и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля", — подчеркнула Йеллен.

По данным министра, ограничения введут против 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников. Конкретные имена или названия организаций Йеллен не назвала, передает Reuters.

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