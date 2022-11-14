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Упавшие из-за ветра деревья повредили 60 машин в Москве

10:14
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Пострадавших нет

Сильный ветер в Москве за выходные повалил около 100 деревьев. В результате повреждено более 60 автомобилей, сообщили в экстренных службах.

Сильный ветер повалил деревья в Москве
Непогода вызвала транспортный коллапс в ряде российских регионов

"Из-за сильного ветра на территории Москвы зафиксировано падение почти 100 деревьев, повреждено 62 автомобиля. Среди людей пострадавших нет", - цитирует представителя служб ТАСС.

С 12 ноября от непогоды пострадали 14 российских регионов. Более 75 тысяч человек оставались без света в результате повреждения линий электропередачи. К настоящему времени энергоснабжение восстановлено. Один человек пострадал в Подмосковье: дерево упало на частный дом, госпитализация владельцу не потребовалась. Поваленные ветром деревья повредили 27 автомобилей.

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