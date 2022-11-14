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"На пределе возможностей": в бизнесе Маска назрели проблемы

10:24
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Предприниматель работает на пределе возможностей

Американский предприниматель Илон Маск признался, что с трудом справляется с трудностями, стоящими перед его компанией Tesla.

Об этом он рассказал во время своего вступления в онлайн-формате на саммите Business 20 (B20), передает Bloomberg. Проблемы возникли после нарушения цепочки поставок в связи.

"С большим трудом. Я работаю на пределе своих возможностей - с утра до вечера, семь дней в неделю", - заявил Маск (цитата по РИА Новости).

Ранее Маск предупредил о банкротстве Twitter. Это произойдет в том случае, если площадка не будет приносить больше денег.

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