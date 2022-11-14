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Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

10:46
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Пленных закапывали заживо

Обменянные российские военные рассказывают о многочисленных фактах издевательств в украинском плену. Все приведенные факты фиксируют сотрудники Следственного комитета России.

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"Один из военнослужащих сообщил, что был взят в плен превосходящими силами противника. Украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били", - сообщает СК России в Telegram.

Кроме того, украинские военные были недовольны "неправильными" ответами на их вопросы. В результате военнослужащего бросили на дно окопа и засыпали землей. В таком положении пленный пролежал около пяти часов. В СК подчеркивают, что все подобные действия – нарушение Женевской конвенции, запрещающей жестокое обращение, пытки и истязания.

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