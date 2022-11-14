Макрон призвал добиться переговоров между сторонами конфликта на Украине

Москве и Киеву следует начать контакты, уверены в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал активизировать дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине сели за стол переговоров.
Диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо продолжать, заметили в Париже.
"Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров", - заявил Макрон.
Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 11 сентября. В октябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что наш президент сократил контакты с Парижем из-за нежелания последнего прислушаться к позиции Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"