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Три человека погибли в ДТП с автобусом под Рязанью

11:19
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

В числе жертв - ребенок

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Рязанской области. В столкновении легкового автомобиля и автобуса погибли три человека, еще двое пострадали.

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"В результате происшествия от полученных травм на месте скончались водитель автомобиля Ford и его пассажиры: женщина и несовершеннолетний ребенок. Их личности устанавливаются. Травмы получили водитель и пассажирка автобуса, они госпитализированы", - сообщает "МВД Медиа".

Авария произошла примерно в 6.15 в Александро-Невском районе Рязанской области на 340-м километре автодороги Р22 "Каспий". Автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом Neoplan, в котором находились девять человек.

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