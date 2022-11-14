Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

Россия готова к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - говорится в сообщении Кремля.

Путин подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв. По официальным данным, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Как минимум двое раненых в тяжелом состоянии. Турецкие власти назвали происшествие терактом.

Предполагаемый исполнитель теракта в стамбульском районе Бейоглу задержан. Турецкая полиция считает, что этот человек оставил бомбу на улице Истикляль. По данным главы МВД, всего задержано более 20 человек. К организации теракта причастны признанные Анкарой террористическими группировки - Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" сирийских курдов.

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