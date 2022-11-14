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Союзные силы отразили попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР

11:40
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Украинские войска действуют с разных направлений

Попытки ВСУ прорвать оборону союзных сил на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике не прекращаются. Однако все атаки успешно отражаются, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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"Ситуация на линии боевого соприкосновения довольно-таки серьезная. Действительно, противник ежедневно с разных направлений пытается прорвать нашу оборону, но ребята стоят крепко, не отдают ни пяди своей земли", - сказал Марочко в эфире телеканала "Россия-24".

Офицер признал, что  Украина все еще сохраняет серьезный мобилизационный ресурс. В то же время, по слова Марочко, постоянно растет число иностранных наемников.

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