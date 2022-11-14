В России с коронавирусом госпитализировали 494 человека

Скончался 61 пациент

За сутки в России госпитализированы 494 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4578 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 4460 человек, скончался 61 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 406 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 51. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 93 человека, в Московской области – 287.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21504530 случаев заболевания, зарегистрировано 391085 летальных исходов.

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