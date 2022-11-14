Песков оценил перспективы зерновой сделки

Диалог с ООН конструктивный

Диалог Москвы и ООН по поводу зерновой сделки достаточно конструктивный. Перспективы продления соглашения оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные... С ООН диалог развивается в достаточно конструктивном ключе", - сказал Песков журналистам.

Зерновую сделку 22 июля заключили представители России, Турции, Украины и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября, передает РИА Новости.

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