При теракте в Стамбуле пострадали трое россиян

Угрозы их жизни нет

Трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Генконсульстве России.

"В настоящее время угроза их жизни отсутствует", - говорится в сообщении, размещенном на странице генконсульства России в Стамбуле в соцсети "ВКонтакте".

Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию.

13 ноября в центре Стамбула прогремел взрыв. По официальным данным, погибли шесть человек, более 80 пострадали. Как минимум двое раненых в тяжелом состоянии. Турецкие власти назвали происшествие терактом.

Предполагаемый исполнитель теракта в стамбульском районе Бейоглу задержан. Турецкая полиция считает, что этот человек оставил бомбу на улице Истикляль. По данным главы МВД, всего задержано более 20 человек. К организации теракта причастны признанные Анкарой террористическими группировки - Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" сирийских курдов.

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