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Зеленский приехал в Херсон

12:20
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Президент призвал к миру

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон.

Об этом журналисты Reuters сообщили 14 ноября. В ходе посещения города украинский лидер выступил с речью перед силовиками.

"Мы движемся вперед, мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - заявил Зеленский.

9 ноября российские военные начали занимать оборону на левом берегу Днепра, покинув Херсон. Это решение принято для сохранения жизни военнослужащих и боеспособности группировки войск в регионе. 12 ноября офис президента Украины сообщил о начале работы киевских властей в Херсоне. Кроме того, украинские власти ввели в субботу в Херсоне комендантский час и ограничили въезд и выезд из него.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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