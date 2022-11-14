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МИД отреагировал на сообщения о госпитализации Лаврова на Бали

12:48
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Это "высший пилотаж фейков"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации министра иностранных дел Сергея Лаврова на Бали.
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"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков", - сообщила она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, это "высший пилотаж фейков". 

Захарова в доказательство опубликовала видео с министром, где он готовится к саммиту на балконе своего номера. 

"Это такая игра, которая не новая в политике. Западным журналистам желаю быть почестнее, чем они есть", - сказал Лавров.

Ранее зарубежные СМИ написали, что Лавров был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Подробностей пресса не привела.

Лавров возглавит российскую делегацию на G20 вместо президента России Владимира Путина, а также проведет ряд двусторонних встреч. Саммит стартует 15 ноября.

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