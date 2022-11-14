Мэр рассказал о развитии данного типа транспорта

Электрические пассажирские суда начнут ходить по Москве-реке в тестовом режиме уже в следующем году, с открытием сезона навигации. Об этом сегодня заявил мэр столицы. Сергей Собянин совершил пробную поездку на новом речном трамвайчике по маршруту Киевский причал - парк Зарядье.

В ближайшее время подобные экологически чистые суда станут частью единой транспортной системы мегаполиса с возможностью оплаты проезда картой "Тройка". Для их обслуживания в столице создается сеть специальных плавучих причалов.

"Первые суда уже начали поступать. Надеюсь, что к сезону 23 года первый маршрут будет запущен. Работа предстоит большая, сложная, требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов. Суда нового ледового класса должны поступить до начала сезона", - заявил Собянин.

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