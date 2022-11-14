Пассажиры оценили работу автобусов КМ в районе закрытого участка метро

По маршруту следования сориентироваться помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров

Почти 55 тысяч пассажиров перевезли автобусы КМ в понедельник утром в районе закрытого участка Замоскворецкой линии метро. Поезда между "Автозаводской" и "Орехово" не ходят с субботы. Пассажиры могут пользоваться наземным транспортом, но в Дептрансе призывают выбирать другие линии метро, МЦД-2 и электрички Павелецкого направления железной дороги. Как прошел утренний час пик в первый рабочий день?

Вереница автобусов-гармошек возле автостанции рядом с метро "Орехово" растянулась на сотни метров. Свои двери для пассажиров одномоментно распахивают сразу несколько автобусов. На остановку и посадку у каждого не более минуты. За тем, чтобы автобусы не перегружались, следят сотрудники отдела безопасности управления движением.

Привыкать к поездкам над землей пассажирам южной части Замоскворецкой линии метро придется примерно до конца весны. С 12 ноября по 12 мая поезда не будут ходить от "Орехово" до "Автозаводской", пока перегоне между "Царицыно" и "Кантемировской" будут ремонтировать тоннель. Дублировать движение метро на этом участке все это время будут компенсационные маршруты автобусов КМ-1 и КМ-2.

Минуя заторы, автобус едет по выделенной полосе. По ней сейчас даже такси не могут ездить. Но время в пути поездка наземным транспортом занимает всё-таки больше, на что теперь придется закладывать дополнительное время, говорят пассажиры.

Дорога от конечной компенсационного автобуса до метро "Автозаводская" в центр в потоке людей занимает минуты 3-4. Но в часы пик очереди на вход нет. Внутри все тоже проходят довольно быстро. Чтобы разделить потоки людей, по будням с открытия и до 10 утра и с 16 до 21 этот вестибюль будет работать только на вход. А пассажиры, которые приезжают из центра на метро, должны пользоваться выходами 2-3 на противоположной стороне. Там они могут пересесть на компенсационные маршруты в сторону области.

В метро возле остановок и по маршруту следования на улице людям помогают сориентироваться сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они подскажут дорогу и даже помогут построить оптимальный маршрут.

Несмотря на то, что в часы пик пассажирам порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами - соседними линиями подземки, МЦД-2 и поездами Павелецкого и Курского направлений - основная нагрузка всё же пришлась на наземный транспорт. В целом его работу пассажиры оценили положительно.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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