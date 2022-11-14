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Появились новые данные о резонансном убийстве в Москве

15:05
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Ведется следствие

Сегодня Гагаринский суд Москвы изберет меру пресечения 23-летнему жителю Курской области, обвиняемому в убийстве на юго-западе Москвы. Следствие просит арестовать задержанного.

По версии следствия, вечером 12 ноября на улице Марии Ульяновой он подрался с мужчиной. В ходе конфликта фигурант неожиданно достал нож. И нанёс своему оппоненту множественные колото-резаные ранения. После чего скинул тело в мусорный контейнер.

Очевидцы позвонили в полицию. И обвиняемого оперативно задержали. Сейчас проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

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