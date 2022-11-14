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Встреча Байдена и Си Цзиньпина началась на Бали

13:21
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Они пожали друг другу руки

На Бали началась первая встреча китайского лидера Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена.

Об этом написало агентство Синьхуа. Это первая личная встреча Байдена с председателем КНР с момента вступления в должность президента США. До этого лидеры общались только по телефону и видеосвязи.

Си Цзиньпин и Байден пожали друг другу руки перед встречей. "Председатель Си Цзиньпин проводит встречу с президентом США Джо Байденом", - сказано в сообщении агентства.

Стороны отметили, что США и Китай играют ключевую роль в решении глобальных проблем.

Си Цзиньпин сказал Байдену о необходимости работать со всеми странами, чтобы принести мир и стабильность. Байден, в свою очередь, заявил, что Пекин и Вашингтон должны преодолеть разногласия и не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт.

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