История со сбежавшим из детсада ребенком в Кирове получила продолжение

Ведутся следственные действия

Преступная халатность, которая могла привести к трагедии. В Кирове полуторагодовалый ребёнок ушёл из частного детского сада во время тихого часа. Девочка оказалась на улице в одном подгузнике и босиком. Её отсутствия даже не заметили. Чем закончилась эта история?

Шокирующие кадры заставляют просто замереть у экрана и взывать к высшим силам: только бы ничего не случилось. Практически голый ребенок в одном подгузнике босиком выходит на улицу. Идет постоянно озираясь, как будто кого-то ищет. Девочка слабо держится на ножках. Видно, ходить начала совсем недавно. Рядом - проезжая часть. На улице - не более 8 градусов тепла.

Только благодаря неравнодушию прохожих история закончилась для ребенка благополучно. Проезжающий мимо курьер обратил на нестандартную ситуацию внимание и позвал на подмогу других. Девочку передали родителям, ее состояние опасений не вызывает. Расследованием обстоятельств произошедшего занимаются прокуратура и Следственный комитет. Ребенок оказался на улице, хотя родители утром привели за руку в детский сад.

Частный детский клуб в Кирове, из которого полуторагодовалый ребенок спокойно вышел на улицу, принимает практически грудничков - от года и двух месяцев -лишь бы родители платили деньги. В тот день в группе было всего три ребенка. Но и за ними не смогли уследить. Воспитательница уложила их спать и отправилась по своим делам. Девочка беспрепятственно вышла в открытую дверь. И за целый час никто из персонала ее не хватился. То есть все это время к детям даже не подходили и не интересовались их состоянием.

Директор частного детского сада заявляет прессе, что после инцидента решила закрыть заведение и работать дальше в этой сфере не планирует. Не уследившая за одним ребенком из троих воспитатель якобы уволена. Но вот на кадрах, снятых после ЧП, явно видно, что дошкольное учреждение продолжает принимать маленьких гостей.

Если сотрудников детского учреждения признают виновными в оказании услуг для детей в возрасте до 6 лет, которые не отвечают требованиям безопасности, то наказание грозит достаточно суровое. Минимум штраф до 500 тысяч рублей. А то и вовсе лишение свободы на срок до 6 лет. Отец девочки не исключает, что имело место и жестокое обращение. Якобы ребенка могли просто выставить на улицу в качестве наказания.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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