Лондон отказался нормализовать отношения с Москвой

Британия собирается противостоять России

Лондон не намерен нормализовать отношения с Москвой. Более того, Великобритания собирается убедить все страны присоединиться к "международному давлению" на Россию, заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

"Что мы не собираемся делать – так это нормализовать отношения с Россией", - сказал министр в эфире телеканала Sky News. Клеверли добавил, что Британия собирается противостоять России и высказать ей на саммите свою критику в связи с кризисом на Украине.

Позже глава британского МИД признал, что некоторые страны не так открыто, как того хотелось бы Великобритании, высказывают свое неодобрение действий России на Украине. Так что Лондон продолжит выступать за международное осуждение Москвы. По словам Клеверли, важно добиться такой позиции со стороны Китая: эта страна имеет огромное влияние на мировой арене, и Москва прислушается к мнению КНР, передает РИА Новости.

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