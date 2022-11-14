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При пожаре на востоке Москвы погиб один человек

15:03
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Есть пострадавшие

Пожар произошел в понедельник в многоэтажке на востоке Москвы. Один человек погиб, еще шестеро были спасены, среди них один ребенок.

Огонь вспыхнул утром на 3-й Рыбинской улице. Загорелась квартира на 9 этаже. Пламя охватило площадь в 30 квадратных метров. По предварительным данным, погибший проживал в квартире, где возник пожар. Мужчина, спасаясь, спрыгнул вниз и упал на асфальт. От полученных травм он скончался на месте.

Все обстоятельства гибели человека сейчас выясняют следователи и криминалисты. Они продолжают работать на месте происшествия.

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