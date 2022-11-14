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В Кремле напомнили Зеленскому о принадлежности Херсона

13:37
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Это российская территория

В Кремле не стали комментировать приезд президента Украины Владимира Зеленского в Херсон.
Зеленский приехал в Херсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Херсон – российский город.

"Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации", - сказал представитель Кремля.

Ранее в понедельник, 14 ноября, западные и украинские издания сообщили, что Зеленский приехал в Херсон и заявил, что Киев готов к миру.

9 ноября российские военные начали занимать оборону на левом берегу Днепра, покинув Херсон. Это решение принято для сохранения жизни военнослужащих и боеспособности группировки войск в регионе. 12 ноября офис президента Украины сообщил о начале работы киевских властей в Херсоне. Кроме того, украинские власти ввели в субботу в Херсоне комендантский час и ограничили въезд и выезд из него.

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