В Кремле объяснили отсутствие Путина на саммите G20

Россию представляет глава МИД Сергей Лавров

В Кремле объяснили отсутствие президента России Владимира Путина на саммите G20. Обстоятельства требуют присутствия российского лидера в Москве, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Сергей Лавров уже прибыл на Бали. Западные СМИ успели сообщить о госпитализации главы МИД России. Однако эти сообщения были опровергнуты: официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала видео из отеля, где российский министр готовится к завтрашнему саммиту. Информацию западных журналистов дипломат назвала очередным фейком.

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