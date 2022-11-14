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В Кремле объяснили отсутствие Путина на саммите G20

13:32
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Россию представляет глава МИД Сергей Лавров

В Кремле объяснили отсутствие президента России Владимира Путина на саммите G20. Обстоятельства требуют присутствия российского лидера в Москве, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Сергей Лавров уже прибыл на Бали. Западные СМИ успели сообщить о госпитализации главы МИД России. Однако эти сообщения были опровергнуты: официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова опубликовала видео из отеля, где российский министр готовится к завтрашнему саммиту. Информацию западных журналистов дипломат назвала очередным фейком.

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