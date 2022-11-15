Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Тельцам улыбнется удача на деловой встрече, а Девы отправляются на поиск партнера мечты

Овны

Ваше везение сегодня снова связано с тайнами, закрытыми сообществами и даже мистикой. Что бы ни случилось, не торопитесь рассказывать об этом направо и налево!

Тельцы

Счастье улыбнется вам на деловой встрече или в большой компании. Вам могут предложить дружбу, совместный бизнес или работу в большом коллективе.

Близнецы

Отличный день для собеседования, разговора с начальством, публикации резюме. Вы можете перебраться в более удобный кабинет или найти работу рядом с домом.

Раки

Вы почувствуете прилив сил, ощутите внутреннюю гармонию и захотите воплотить это настроение в свои дела. Любые ваши затеи сегодня увенчаются успехом!

Львы

Если для вас актуальна тема получения наследства, то сегодня вопрос может решиться в вашу пользу. Вам также светит победа в суде или одобрение социального пособия.

Девы

Свободным представителям знака есть смысл отправиться на поиски партнера своей мечты - он обязательно найдется. Всем остальным тоже рекомендуется доза романтики!

Весы

Даже если у вас нет карьерных амбиций, сегодня есть шанс улучшить свои позиции. Ваша новая зарплата окажется выше, как и положение в коллективе.

Скорпионы

Один из самых приятных дней года: Венера в вашем знаке получает поддержку от Юпитера. Это шанс Золушки, так что решите сами, как его использовать!

Стрельцы

Необычные новости поджидают дома: события могут пойти так, как вы совершенно не ожидали. Вас порадуют дела детей или выигрыш в лотерею.

Козероги

У каждого уважающего себя представителя этого знака есть вещь, которую он мечтает купить. Сегодня это желание может сбыться, а поможет в этом его величество Случай.

Водолеи

Вам предстоит испытание: судьба может послать большие деньги или высокую должность. Главная задача - удержаться от гордыни и оставаться самим собой.

Рыбы

Вам нужно сделать все, чтобы не упустить шансы, которые подарит вернувшийся в ваш знак Юпитер. Планета большой удачи может многое, не продешевите!

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