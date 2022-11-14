Премьер Британии назвал Россию "страной-изгоем"

Он предложил план по снижению влияния России на экономику
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план по снижению влияния России на мировую экономику и назвал нашу страну "государством-изгоем".
Об этом политик написал в своей статье в издании The Telegraph в преддверии саммита G20. Сунак предлагает передавать лишнее зерно бедным странам и производить больше продовольствия, а также снизить зависимость от российских энергоносителей.
Премьер отметил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине.
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал в корне неверными слова Сунака, обвинившего Россию в "превращении продовольствия в оружие".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"