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Премьер Британии назвал Россию "страной-изгоем"

13:57
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Он предложил план по снижению влияния России на экономику

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план по снижению влияния России на мировую экономику и назвал нашу страну "государством-изгоем".
Лондон отказался нормализовать отношения с Москвой

Об этом политик написал в своей статье в издании The Telegraph в преддверии саммита G20. Сунак предлагает передавать лишнее зерно бедным странам и производить больше продовольствия, а также снизить зависимость от российских энергоносителей.

Премьер отметил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал в корне неверными слова Сунака, обвинившего Россию в "превращении продовольствия в оружие".

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