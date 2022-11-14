Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Мирона Агапова

У малыша выявили опасное генетическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение двухмесячного Мирона Агапова.

У малыша выявили опасное генетическое заболевание - рак сетчатки обоих глаз. Опухоль очень агрессивная, она быстро растет. Врачи смогли ее остановить при помощи химиотерапии. Но мальчику срочно нужно лечение в швейцарской клинике. Там врачи дают шанс не только сохранить жизнь, но и зрение. На лечение необходимо было собрать более 6 миллионов рублей. И теперь у семьи есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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