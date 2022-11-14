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ВС России уничтожили более 120 боевиков ВСУ на купянском направлении

13:44
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Подразделения противника отброшены к исходному рубежу

ВС России отразили попытки атаки подразделениями ВСУ позиций в районе Куземовки. В результате огневого удара уничтожено более 120 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения противника были остановлены и отброшены к исходному рубежу", - заявил Конашенков на брифинге.

Конашенков уточнил, что в результате удара ликвидировано более 120 украинских военнослужащих. Уничтожено шесть танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортеры и автомобили.

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