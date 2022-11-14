Глава Алтайского края рассказал Путину о развитии региона

Фиксируется экономический рост

Безработица в Алтайском крае снизилась до исторического минимума и составляет всего 1 процент. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину губернатор региона Виктор Томенко.

Экономическая ситуация стабильная. Знаковые сферы демонстрируют уверенный рост. Положительная динамика в промышленности. В этом году предприятия вагоностроения увеличили производство почти на четверть. В сельском хозяйстве растут объёмы урожая и качество продукции. Зерна, пригодного для пищевых целей, по итогам уборочной кампании 98 процентов. Строители наращивают темпы ввода жилья.

Путин: И ВРП растёт, и промышленное производство, и сельхозпроизводство - такие основные показатели, они надёжны. Я смотрю, есть хорошие инвестпроекты и в то же время фиксируются определённые спады инвестиций в основной капитал. Может быть, это просто устаревшие данные, может быть, за первое полугодие текущего года уже есть какие-то положительные тенденции? Пожалуйста, расскажите мне об этом.

Томенко: В период, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост, поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а последовательное на небольшой процент рост в номинальном выражении объём инвестиций, он просматривался. И в этом году рост этот продолжится, мы ожидаем в районе 4-5% рост объёма в целом по 22-му году.

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