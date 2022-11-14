Песков прокомментировал сообщения о планах ВСУ о наступлении на Белгород

Это вопрос Минобороны

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на Белгород и Курск.

В российских регионах планомерно принимаются все необходимые меры, возглавляет это направление работы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это больше все-таки вопрос нашего министерства обороны и специальных служб. А что касается регионов, то вы знаете - в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета", - сообщил представитель Кремля.

Ранее взятый в плен украинский военный Владимир Лепихин рассказал журналистам, что ВСУ планируют зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. По его словам, на территории России находятся группы диверсантов, которые "осуществляют подрывную деятельность".

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