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Песков указал на "русофобский консенсус" в американских элитах

13:56
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Вашингтон ведет нелогичную политику

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник оценил нынешнее состояние российско-американских отношений.

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"Для России печален, к сожалению, общий консенсус внутри американского истеблишмента о продолжении нелогичной, оголтелой русофобской линии. Вот эта тенденция действительно печальна", - сказал кремлевский спикер, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее стало известно, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько раундов конфиденциальных переговоров с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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