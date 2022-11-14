Open Press признана в России нежелательной организацией

Ее деятельность представляет угрозу

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность французской неправительственной некоммерческой организации Open Press, передает "Интерфакс".

Как уточнили в ведомстве, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация передана в Министерство юстиции.

"Для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования", - добавили в Генпрокуратуре.

Ранее ведомство приняло решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "Международный научный центр им. Вудро Вильсона" (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США.

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