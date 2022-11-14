Бочкарев: МЦД станет мощным драйвером развития прилегающих территорий

Градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 млн кв.м

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в новых объектах, построенных в зоне влияния Московских центральных диаметров, может появиться около 1,2 млн рабочих мест. Запуск регулярного пассажирского движения поездов в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят.

"Маршруты МЦД выбраны не случайно, они затрагивают зоны активного городского развития", - отметил замглавы города.

Он добавил, что градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 млн кв.м различной недвижимости - это 13,3 млн кв.м жилья, и 10,1 млн кв.м нежилых зданий.

Как, в свою очередь, указала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, программа развития Московских центральных диаметров - наряду с запуском пассажирского движения по Московскому центральному кольцу и строительству Большой кольцевой линии метро - стала одним из наиболее значимых проектов.

"Именно запуск МЦД формирует основу агломерационного транспорта столичного региона. И уже сегодня можно говорить, что этот проект даст положительный эффект для развития всего города", - уточнила Княжевская.

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