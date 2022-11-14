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"Группа Вагнера" уничтожила танк с иностранным экипажем под Артемовском

14:30
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

ВСУ безуспешно атаковали позиции с использованием бронетехники

Бойцы "Группы Вагнера" сорвали попытку контратаки ВСУ под Артемовском в ДНР. Как сообщил журналистам боец "музыкантов", в бою был уничтожен танк с иностранным экипажем.

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"Несколько дней назад был прорыв с той стороны. Двигалась техника: танки противника, бронемашины противника при поддержке пехоты. Это одна единица, которая дошла сюда. Остальные танки и бронемашины были по большей части уничтожены", - приводит рассказ бойца РИА Новости.

По словам военного, после этого противник отступил на позиции в Артемовске. Ранее западные СМИ сообщали о гибели на Украине британского наемника Саймона Лингарда. Это произошло в бою возле Артемовска. Тогда же другой британский "солдат удачи" получил тяжелые ранения.

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