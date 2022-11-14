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Российская армия полностью освободила Павловку в ДНР

14:35
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

На прошлой неделе там шли "очень тяжелые бои"

Российские войска полностью освободили населенный пункт Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Минобороны России. Павловка находится около Угледара.

"Четырнадцатого ноября в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на прошлой неделе в районе Павловки шли "очень тяжелые бои".

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