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Кабмин выделил 44 миллиарда рублей на производство авиадвигателей

15:02
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

За два года будет выпущено более восьми десятков агрегатов

Правительство России выделяет 44 миллиарда рублей на производство авиадвигателей. Ими предстоит обеспечить всю линейку гражданских и военно-транспортных самолетов. Об этом сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин.

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"По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", - заявил Мишустин.

Задачи, по словам премьера, поставлены предельно четкие. В течение двух лет предстоит обеспечить выпуск 50 двигателей ПД-8, необходимых для оснащения самолетов "Суперджет" и 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных самолетов Ту-214. Также в планах 14 двигателей ПД-14, предназначенных для будущего флагмана российской авиации самолета МС-21. Кроме того, до 2024 года должна быть завершена разработка и создан прототип уникальной силовой установки – двигателя большой тяги ПД-35, передает ТАСС.

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