Кабмин выделил 44 миллиарда рублей на производство авиадвигателей

За два года будет выпущено более восьми десятков агрегатов

Правительство России выделяет 44 миллиарда рублей на производство авиадвигателей. Ими предстоит обеспечить всю линейку гражданских и военно-транспортных самолетов. Об этом сообщил на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы расширим производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и, соответственно, военно-транспортных самолетов. На эти цели Объединенная двигателестроительная корпорация сможет использовать свыше 44 миллиардов рублей федеральных средств", - заявил Мишустин.

Задачи, по словам премьера, поставлены предельно четкие. В течение двух лет предстоит обеспечить выпуск 50 двигателей ПД-8, необходимых для оснащения самолетов "Суперджет" и 20 двигателей ПС-90А для среднемагистральных самолетов Ту-214. Также в планах 14 двигателей ПД-14, предназначенных для будущего флагмана российской авиации самолета МС-21. Кроме того, до 2024 года должна быть завершена разработка и создан прототип уникальной силовой установки – двигателя большой тяги ПД-35, передает ТАСС.

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