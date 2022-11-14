Глава Минобороны Нидерландов рассказала о подготовке ВСУ

Нидерланды пообещали 25 млн евро на поддержку украинской армии

Более 100 нидерландских военных участвуют сейчас в программе "Интерфлекс" по подготовке украинских солдат в Великобритании. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Как заявила министр, Нидерланды намерены продолжить поддержку Украине поставками вооружений, а также подготовкой украинских военных.

Оллонгрен мотивировала это тем, что "если Украина прекратит боевые действия, она перестанет существовать". С учетом этого Гаага собирается выделить 25 млн евро на поддержку ВСУ, сообщает РИА Новости.

В октябре власти Нидерландов инициировали конференцию для обсуждения вопросов восстановления Украины. В Гааге пообещали уделить первоочередное внимание краткосрочным нуждам, в том числе подготовке Украины к предстоящей зиме, а также долгосрочным проектам, направленным на то, чтобы сделать страну "более сильной и устойчивой".

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