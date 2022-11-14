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Погода даст москвичам возможность поиграть в снежки

15:39
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

В столичном регионе ожидаются морозы и снег

В столичном регионе "зима пробует силы", уходящий на восток циклон сменится антициклоном, который принесет морозную погоду. При этом атмосферные фронты обеспечат осадки. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
Синоптики предупредили об аномальных морозах

Во вторник, 15 ноября, ночью при переменной облачности осадков не ожидается, подморозит до -3...-5 градусов, по области — до -7 градусов. Днем облачно с прояснениями, 0...-2, по области — от -4 до +1 градуса, временами снег.

В среду и четверг ожидается пасмурная погода и снег, температура останется практически неизменной.

В пятницу временами пройдет снег различной интенсивности, морозы окрепнут до -9 градусов ночью и до -7 градусов в течение дня.

В Москве и Подмосковье образуется снежный покров высотой около 3-5 см. Метеорологи отмечают, что время катания на коньках и санках, а также лыжных прогулок еще не наступило, но поиграть в снежки получится уже сейчас, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил, что в середине наступившей недели в Москву придет метеорологическая зима, "так как погодные показатели начнут становиться устойчиво отрицательными".

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