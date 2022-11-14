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WADA потребовало для Валиевой четырехлетней дисквалификации

15:33
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Апелляция поступила в Спортивный арбитражный суд

Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию на ведение Российским антидопинговым агентством расследования дела фигуристки Камилой Валиевой, говорится в сообщении пресс-службы CAS.

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В документе указано, что РУСАДА не вынесло решение в установленный срок. WADA настаивает на четырехлетней дисквалификации спортсменки, а также аннулировании всех ее результатов с 25 декабря 2021 года.

"В настоящее время указать сроки вынесения решения не представляется возможным", - уточняется в сообщении.

Во время Олимпийских игр в Пекине зимой 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021-го, дала положительный результат. РУСАДА отстранило спортсменку от соревнований, но затем разрешило вернуться к выступлениям с 9 февраля.

На ОИ-2022 Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и заняла четвертое место в одиночном турнире.

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Камила Валиева
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