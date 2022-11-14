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Макрон решил снова позвонить Путину

15:39
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Президент Франции дождется окончания саммита G20

Эммануэль Макрон решил позвонить Владимиру Путину. Французский лидер намерен продолжить диалог с президентом России после саммита G20, сообщили в Елисейском дворце.

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Саммит G20 пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров. В Елисейском дворце отметили, что министр иностранных дел и глава Минфина Франции Катрин Колонна и Брюно Ле Мэр не планируют встречаться с российским министром на полях "Большой двадцатки".

Российская делегация на саммите планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов. В частности, речь пойдет о наращивании газового сотрудничества с Турцией и организации поставок крупных партий зерна и удобрений, передает РИА Новости.

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