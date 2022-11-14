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В Кремле отметили призывы Запада разделить Россию

16:01
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Россия готова противостоять всем вызовам

Запад открыто призывает разделить Россию на множество раздробленных государств. Такое заявление в понедельник, 14 ноября, сделал заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
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Представитель Кремля напомнил о сложной ситуации в мире: обостряются конфликты на границах России, заостряются риски, связанные с миграцией. На этом фоне давление коллективного Запада на Россию и на отдельные этнические сообщества только усиливается.

Магомедов указал, что с официальных трибун звучат заявления о "необходимости разделения России на несколько государств — как можно большее число государств, в первую очередь по национальному признаку".

Хотя это серьезный вызов, Россия противостоит этому и продолжит работать в этом направлении, цитирует замглавы администрации президента ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что попытки западного альянса во главе с США предотвратить окончательную утрату своего глобального лидерства ведут к росту и сохранению напряженности. Как отметил дипломат, Запад надеется "и далее решать задачи собственного развития за счет других членов международного сообщества".

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Магомедсалам Магомедов
Магомедсалам Магомедов
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