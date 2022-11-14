В Херсонской области задержали наводчиков ВСУ из числа заключенных

Украинские власти разрешили призывать в армию заключенных

Группа наводчиков, которая состояла из заключенных, выпущенных из тюрем, задержана в районе города Алешки Херсонской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в администрации Скадовского района.

Как уточнили в администрации, задержанные — "зеки, которых выпустили из тюрем накануне сдачи Херсона, четыре-семь дней назад". Все задержанные судимы по 115 статье УК Украины "Убийство".

Им дали радиостанцию и переправили на левый берег Днепра. Задачей наводчиков было выявлять места сосредоточения техники и передавать украинским военным, сообщает ТАСС.

Сразу после начала Россией специальной военной операции власти Украины приняли решение освободить из-под стражи людей, имеющих опыт участия в боевых действиях, для привлечения к "обороне". Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в условиях военного положения участники боевых действий с реальным боевым опытом "смогут компенсировать свою вину".

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