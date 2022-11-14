ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Херсонской области задержали наводчиков ВСУ из числа заключенных

16:20
  • понедельник
  • 14 ноября 2022

Украинские власти разрешили призывать в армию заключенных

Группа наводчиков, которая состояла из заключенных, выпущенных из тюрем, задержана в районе города Алешки Херсонской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказали в администрации Скадовского района.

ВС России уничтожили более 120 боевиков ВСУ на купянском направлении
Союзные силы отразили попытки ВСУ прорвать оборону в ЛНР

Как уточнили в администрации, задержанные — "зеки, которых выпустили из тюрем накануне сдачи Херсона, четыре-семь дней назад". Все задержанные судимы по 115 статье УК Украины "Убийство".

Им дали радиостанцию и переправили на левый берег Днепра. Задачей наводчиков было выявлять места сосредоточения техники и передавать украинским военным, сообщает ТАСС.

Сразу после начала Россией специальной военной операции власти Украины приняли решение освободить из-под стражи людей, имеющих опыт участия в боевых действиях, для привлечения к "обороне". Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в условиях военного положения участники боевых действий с реальным боевым опытом "смогут компенсировать свою вину".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.