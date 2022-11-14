Российские войска освободили Павловку. Главное

Полностью освобождено и село Зайцево возле Горловки

Российские войска сегодня полностью освободили в Донецкой народной республике населенный пункт Павловка, за который шли упорные бои. Это стратегически важная точка, откуда наши войска смогут дальше развивать наступление в сторону Угледара. В военном ведомстве также сообщили о провале попыток ВСУ прорвать оборону на южно-донецком, купянском и краснолиманском направлениях. За сутки там ликвидированы и ранены порядка 300 националистов и иностранных наёмников. В Харьковской и Херсонской областях высокоточными ударами поражены склад украинского вооружения и хранилище топлива.

Это - разбитые позиции украинской армии возле населенного пункта Павловка, который по сути является пригородом Угледара на южно-донецком направлении. При съемке с воздуха видно, что в окопах очень много погибших солдат ВСУ. Согласно сообщениям Министерства обороны России, Павловка сегодня полностью перешла под контроль наших подразделений.

Двое украинских солдат, оставив в землянке оружие, выходят с поднятыми руками и ложатся на землю. Одному из них российские военные медики оказали первую помощь. Он был ранен в руку. Потом пленных накормили и дали воды.

Полностью освобождено и село Зайцево возле Горловки. Последние восемь лет оно было поделено на две части: одна под контролем армии ДНР, другая - ВСУ. Теперь украинские подразделения отброшены на запад.

Немалая роль в освобождении населенных пунктов отводится артиллерии, без предварительной работы которой не начинается ни один штурм. В данном случае огонь ведут расчеты дальнобойных гаубиц "Гиацинт-Б". Основные цели артиллерии - колонны бронетехники и пехота, которые раз за разом предпринимают попытки пойти в атаку и прорвать линию фронта на различных направлениях.

Одни из самых мобильных - это реактивные системы залпового огня, в данном случае - крупнокалиберный "Ураган". За считанные минуты расчеты могут выходить из укрытий на огневые позиции и пресекать обнаруженные с воздуха передвижение противника. Так были отбиты атаки ВСУ в районе населенных пунктов Куземовка и Червонопоповка Луганской народной республики и Новоселок в ДНР.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской народной республики и Чернобаевка Херсонской области, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах".

Российские сверхманевренные многоцелевые истребители Су-35С находятся в воздухе практически круглосуточно. Одни машины сменяют на дежурстве другие. Боевые самолеты способны поражать цели на удаленности до 200 километров, то есть не входя в зону действия украинских систем ПВО.

Украинские подразделения не прекращают ударов по мирным городам и селам. В Луганской народной республике обстрелян населенный пункт Сабовка. Это глубокий тыл, и, чтобы достать до цели, боевики использовали реактивные системы залпового огня HIMARS. По предварительным данным, было выпущено пять снарядов. Погибших нет, но сильно пострадала школа и железнодорожная станция. На месте следователи нашли характерные исключительно для HIMARS поражающие элементы ромбовидной формы и обломки ракет с нанесенной маркировкой и датой производства - 2018 год.

Дмитрий Гусев, Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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