Мир на распутье: что важно знать о саммите G20 на Бали

Он начнется уже завтра

На индонезийском острове Бали все готово к проведению саммита G20. Официальное открытие форума состоится завтра. Но большинство участников уже прибыли и даже успели провести несколько рабочих встреч. Так, Джо Байден впервые за время своего президентства очно пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Российскую делегацию на саммите возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Не обошлось без фейков, связанных с его именем.

Меры безопасности на острове Бали усилены до предела. Встреча "Большой двадцатки" проходит на фоне беспрецедентной напряженности в мире - и провокаций местные власти ожидают буквально со всех сторон.

На таком фоне вовсе уже и не кажется случайностью то, что едва ли не первой "сенсационной новостью" с полей G20 стал фейк, распространенный западными агентствами. Они сообщили, что глава российского МИД Сергей Лавров якобы госпитализирован сразу по прилету на остров. Сам дипломат вскоре эти данные опроверг, посоветовав западным журналистам чаще писать правду и не ограничиваться в своих репортажах одной точкой зрения.

На Бали у Лаврова крайне плотный график. В повестке - множество стратегических и экономических вопросов, которые необходимо обсудить с партнерами. Важной темой станет среди прочего продовольственный кризис - совсем скоро истекает срок действия зерновой сделки, по которой Москва не мешала экспорту зерна из пока еще подконтрольных Украине черноморских портов. Киев и западные страны не раз нарушали условия соглашения, в результате чего Москва на какой-то момент даже приостанавливала свое участие в нем. Сейчас нужно понять, стоит ли сделку продлевать.

В центре внимания окажется и конфликт на Украине. Западная пресса при этом пишет, что ни о каком осуждении действий Москвы в итоговых документах, которые будут приняты на Бали, не может идти и речи. И дело не только в позиции нашей делегации. Москву за закрытыми дверями решительно поддержал Китай, а за ним - и принимающая саммит Индонезия.

Британская Financial Times не без разочарования отмечает: Владимир Путин хоть и не прилетел на Бали, а все равно будет доминировать. У России много влиятельных друзей.

"Хотя Путин не будет присутствовать в Индонезии лично, российские официальные лица остаются участниками официальных переговоров G20, на которых пока не удалось прийти к консенсусу. Как заявил высокопоставленный немецкий представитель G20, соглашения о формулировках, осуждающих войну России на Украине, не будет. Ожидается широкое, неконкретное заявление о том, что сейчас "не время для войны", либо - совместное заявление 19 или 18 стран", - говорится в статье.

Отсутствием на саммите нашего лидера многие опечалены. Даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно разоткровенничалась и заявила, что сожалеет, ведь очень хотела бы пообщаться с Владимиром Путиным лицом к лицу. Аналитики также отмечают, что если бы российский президент приехал, то вне всяких сомнений все внимание досталось бы ему.

Однако в сложившихся условиях главной звездой саммита стал товарищ Си. Сегодня он впервые встретился с президентом США Байденом. Оба лидера в преддверии саммита сумели укрепить позиции. Си значительно усилил свою власть на недавнем съезде Коммунистической партии, а Байден сумел избежать так называемой красной волны - триумфа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

Обсудить нужно многое. Но главный вопрос - как не допустить глобального военного конфликта.

"Мир стоит на распутье, и куда мы дальше двинемся - вопрос, которым задаемся не только мы, но все страны. Так что нам необходимо работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности", - сказал Си Цзиньпин.

"Я убежден, что США и Китай могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способ вместе работать с глобальной повесткой, которая требует нашего сотрудничества. Мир ждет от США и Китая ключевой роли в решении мировых вызовов", - отметил Байден.

Впрочем, фон у этих миролюбивых заявлений совсем не такой благостный. США не так давно обнародовали новую стратегию национальной безопасности, в которой особо выделена угроза со стороны Китая. А еще, по сообщениям Washington Post, подготовили план постоянной помощи Тайваню. Эту инициативу поддержали обе американские партии. Пекин подобные действия Вашингтона называет нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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