Собянин протестировал первое электросудно для пассажирских перевозок по Москве-реке

В следующем году в тестовом режиме будут запущены два первых регулярных маршрута

В российской столице сегодня протестировали первое электрическое судно для круглогодичных пассажирских перевозок по Москве-реке. На маршрут трамвайчики выйдут уже в следующую навигацию. Первоначально они будут ходить от парка "Фили" до причала у Киевского вокзала. Затем добавят рейсы от Автозаводского моста до Печатников. Одним из первых, кто опробовал новый вид транспорта, стал мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего их будет 23. Сегодня тестировали "Фильку". Имена выбирали по названиям московских рек. Уже к началу нового сезона речной навигации в тестовом режиме будут запущены два первых регулярных маршрута. От парка "Фили" до Киевского причала. Второй - от Автозаводского моста до Печатников. Новые суда собраны из российских компонентов.

"С учетом складывающейся ситуации пришлось полностью проект переделать. На основе уже нашего оборудования и наших российских проектных разработок. Первые суда уже начали поступать, надеюсь, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен. Работа предстоит большая , сложная, требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов, суда новые - ледового класса - должны поступить до начала сезона. И помимо того, что они должны поступить, они должны пройти обкатку, испытание и зарегистрироваться в соответствующих реестрах", - отметил Собянин.

Электросуда эти - ледового класса. Поэтому они смогут ходить по Москве-реке круглогодично. Современные оригинальные причалы-шайбы позволяют принимать до двух судов одновременно.

На причалах будут обустроены зоны ожидания. Проход на посадку - через турникеты. На табло - расписание. Оплатить проезд можно будет "Тройкой" или банковской картой. По каждому маршруту смогут проезжать до 15 тысяч пассажиров в сутки. Разработчики уверяют - то сэкономит до часа в пути. К примеру, дорога от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе займет 65 минут, а по воде его удастся преодолеть всего за 13. То есть в 5 раз быстрее.

"Сам маршрут построен так, чтобы сократить время для гражданина, чтобы добраться до той или иной точки быстрее , чем он это бы сделал на городском подземном или наземном транспорте. Были составлены первые маршруты по расчетам, которые показывают, что горожанам и жителям будет пользоваться ими удобно", - заявил Юрий Куликов, руководитель проекта.

Удобные кресла и столики. Обстановка внутри - комфортная. Сейчас суда проходят необходимую проверку. И именно зимой, чтобы убедиться в возможности использования электротранспорта в сложных погодных условиях. В тестовый рейс от "Причала "Киевский" до парка "Зарядье" отправился мэр Москвы. До конечной добрался всего за полчаса.

Елена Сахно, Павел Суменков, Сергей Смирнов, "ТВ Центр"

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