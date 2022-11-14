В центре Стамбула ранее произошел теракт

Турецкая полиция сегодня задержала и допросила предполагаемую исполнительницу теракта, который произошёл в воскресенье в самом центре Стамбула на популярной у туристов улице Истикляль, передает "ТВ Центр".

Женщина рассказала, что незаконно прибыла в Турцию из Сирии. А указания получала от одной из ячеек Рабочей партии Курдистана.

Анкара считает эту организацию террористической. При этом США, наоборот, поддерживают РПК. А потому турецкие власти не приняли соболезнования из Вашингтона, заявив, что это выглядит так, словно убийца первым прибыл на место преступления.

Глава МВД страны подчеркнул, что в Анкаре знают, откуда координировалось нападение. По последним данным, жертвами теракта в центре Стамбула стали шесть человек. Свыше 80 пострадали. Соболезнования в связи с произошедшим президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану направил Владимир Путин.

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