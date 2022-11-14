Кличко продлил зимние каникулы в школах Киева на месяц

Учителя по желанию могут уйти в оплачиваемый отпуск

Мэр Киева Виталий Кличко продлил зимние каникулы в школах украинской столицы на месяц. Школу можно будет не посещать с 26 декабря до 27 января.

"Каникулы в киевских школах продлятся с 26 декабря по 27 января", - приводит сообщение Кличко ТАСС.

Киевский мэр написал в Telegram, что учебные заведения в это время будут обеспечены теплом по минимуму, в режиме, который минимально необходим для поддержания работоспособности инфраструктуры. Учителя по желанию могут уйти в оплачиваемый отпуск.

Кличко добавил, что в случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ используют в качестве пунктов обогрева. А учебный год продолжится до 1 июля.

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